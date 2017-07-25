В Ливии казнили 20 подозреваемых в связях с ИГ

Бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) казнили 20 человек, подозреваемых в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает во вторник, 25 июля, The Independent.

Как уточняет Lybian Express, расправой руководил Махмуд Верфали — командир сил специального назначения в армии маршала Халифа Белкасима Хафтара.

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Видео с расстрелом подозреваемых появилось через несколько дней после того, как представитель Управления верховного комиссара ООН Лиз Тросселл потребовала провести расследование в отношении Верфали. Как предполагают сотрудники международной организации, мужчина участвовал в пытках и внесудебных казнях пленников.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что взятые ЛНА в плен после недавних боев в Бенгази люди, могут подвергаться пыткам», — заявила она. Кроме того, Тросселл обратилась к маршалу Хафтару с требованием отстранить Верфали от командования силами спецназа на время разбирательства.

До февраля 2016 года в Ливии действовали два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом — в Тобруке, а исламистское — в Триполи. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства.