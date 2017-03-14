Ливийский политик заявил о согласии России лечить раненых армии Хафтара

Россия выразила готовность принять на лечение новые группы раненых военнослужащих ливийской правительственной армии. Об этом в интервью РИА Новости заявил спикер ливийской Палаты представителей (парламент) Акиля Салех Иса.

«Дружественное российское правительство выразило готовность принять на лечение раненых и в итоге оно выполнило обещанное. Если мы будем нуждаться в том, чтобы отправить другую группу раненых в Россию, они готовы предоставить эту гуманитарную помощь», — уточнил он.

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Около 70 военных из Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Белкасим Хафтар, были в начале февраля отправлены в российские военные госпитали для прохождения лечения.

12 января 2017 года Хафтар посетил авианосец «Адмирал Кузнецов». В ходе встречи ему была передана партия медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и мирного населения, сообщало Минобороны России.

В 2016 году Хафтар дважды приезжал с визитом в Москву. В июне он встретился с Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а в ноябре, помимо министра обороны, он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.