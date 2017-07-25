Макрон назвал возможные сроки проведения выборов в Ливии

Президентские и парламентские выборы в Ливии могут пройти весной 2018 года. Об этом заявил во вторник, 25 июля, президент Франции Эммануэль Макрон, передает Associated Press.

При посредничестве французского лидера и спецпосланника ООН по Ливии Хассана Саламе в Париже прошла встреча главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего национальной армией страны фельдмаршала Халифа Хафтара.

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Противоборствующие стороны договорились о перемирии. «В соответствии с межливийским политическим соглашением и международными договорами, для защиты территории и суверенитета Ливии мы обязуемся прекратить огонь и воздержаться от любого применения вооруженных сил за исключением случаев борьбы с терроризмом», — говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи.

После свержения и убийства основателя Ливийской Джамахирии полковника Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии единое руководство так и не было сформировано. В настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.