Похищенных исламистами сотрудников миссии ООН в Ливии освободили

Семеро сотрудников миссии ООН в Ливии — пять мужчин и две женщины — освобождены после захвата боевиками, сообщает Elaph. По словам источника в спецслужбах, все они в безопасности и здоровы.

Как отмечает издание, пострадавшие — уроженцы Ливии, Малайзии, Румынии, Египта и Палестины. Исламисты похитили их, чтобы обменять на своих соратников, задержанных ранее в Триполи.

Переговоры не состоялись — пленников уговорили отпустить старейшины местных племен.

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Ранее сообщалось, что заложников захватили в городе Эз-Завия. Первоначально речь шла о шестерых. Экстремисты остановили автомобиль, в котором находились сотрудники ООН, пересадили их в свои машины и увезли в неизвестном направлении. О других обстоятельствах происшествия не сообщается.

Известно, что группировка, взявшая заложников, не подчиняется центральным властям страны.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране началась гражданская война, единая власть фактически оказалась потеряна. Часть территории захватили радикальные исламисты, до недавнего времени родной город Каддафи Сирт контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

До февраля 2016 года в Ливии действовали два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом — в Тобруке, а исламистское — в Триполи. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства. Его состав был объявлен 15 февраля 2016 года.