Несколько сотрудников миссии ООН в Ливии попали в плен к исламистам

Несколько сотрудников миссии Организации Объединенных Наций попали в плен к исламистам, контролирующим территорию к западу от столицы Ливии Триполи. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По предварительным данным, экстремисты остановили автомобиль, в котором находились ооновцы, пересадили их в свои машины и увезли в неизвестном направлении. О других обстоятельствах происшествия не сообщается.

Материалы по теме В поисках нового полковника Какие силы бьются за власть в современной Ливии

Известно, что группировка, взявшая заложников, не подчиняется центральным властям страны.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране началась гражданская война и фактически отсутствует единая власть. Часть территории захватили радикальные исламисты, до недавнего времени родной город Каддафи Сирт контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

До февраля 2016 года в Ливии действовали два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом — в Тобруке, а исламистское — в Триполи. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства. Его состав был объявлен 15 февраля 2016 года.