Иракские военные уничтожили около ста боевиков ИГ под Эль-Хувейджей

Иракские военно-воздушные силы уничтожили около 100 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в ходе операции близ города Эль-Хувейджа (провинция Кивркук). Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает AntiWar.com.

Уточняется, что в результате удара иракских ВВС удалось ликвидировать 96 сторонников ИГ и несколько автомобилей со взрывчаткой. В атаке также участвовали отряды федеральной полиции, подразделения быстрого реагирования, спецназ, шиитские и суннитские ополчения.

Как поясняет NDTV, наступление на позиции ИГ в районе Эль-Хувейджи началось 21 сентября. Город остается одним из последних населенных пунктов, которые удерживают террористы.

Эль-Хувейджа была захвачена террористами ИГ в 2014 году. В настоящее время район удерживают около двух тысяч экстремистов. Остаются занятыми сторонниками ИГ города Эль-Каим, Ана и Рава в провинции Анбар на границе с Сирией.