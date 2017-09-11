СМИ рассказали об отправке в Сирию и Ирак угнанных в Петербурге внедорожников

Несколько угнанных в Санкт-Петербурге внедорожников обнаружили на территории Сирии и Ирака, где их используют для своих целей боевики «Исламского государства» (ИГ, деятельность организации запрещена в России). Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает издание «Фонтанка».

Для отправки машин боевикам преступники разработали специальную схему. Сначала они приобретали автомобиль премиум-класса и устанавливали в нем спутниковую защиту, состоящую из двух устройств: системы охранного мониторинга (СОМ), который подключается к аккумулятору автомобиля и позволяет получать данные о движении и манипуляциях с дверьми и зажиганием, и поискового блока. После этого машину доставляли на станцию техобслуживания, где СОМ демонтировали. В дальнейшем устройство просто перемещали по городу, чтобы создать видимость реального использования машины, а сам внедорожник отправлялся в регион сбыта. После получения денег от покупателей преступники инсценировали угон машины и требовали страховое возмещение.

Так, в январе злоумышленникам по такой схеме удалось переправить в Ирак Lexus LX570 стоимостью 6,7 миллиона рублей. При этом номинальный владелец машины обратился в полицию с заявлением об угоне только в конце февраля. В июне его задержали по подозрению в мошенничестве.

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Аналогичный случай произошел в июле. Неизвестная организация приобрела внедорожник Toyota Land Cruiser 200, а спустя несколько недель заявила о его хищении. В итоге сотрудники полиции обнаружили демонтированную СОМ на станции техобслуживания в Петербурге. Сам автомобиль, по данным активированного поискового блока, уже находился в зоне боевых действий в Ираке. Еще одна такая же машина была отправлена в сирийскую провинцию Идлиб транзитом через Одессу и Турцию.

По данным «Фонтанки», в настоящее время следователям известно как минимум о 15 подобных случаях угона премиальных автомобилей.

В начале сентября боевики ИГ использовали смертников на бронеавтомобилях, пытаясь остановить прорыв сирийской правительственной армии к городу Дейр-эз-Зор. Тогда штурмовыми отрядами сирийских войск были уничтожены более 50 джихадмобилей террористов.

Антитеррористический департамент Минфина США заинтересовался растущим числом джипов и пикапов Toyota у боевиков ИГ еще в 2015 году. В автоконцерне тогда заявили, что не располагают информацией о том, как террористы приобретают эти автомобили.