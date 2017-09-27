Парламент Ирака решил отправить войска в контролируемый курдами Киркук

Парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию Киркук. Об этом сообщает Reuters.

Военные должны взять под контроль нефтяные месторождения региона.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Его официальные итоги объявят в четверг, 28 сентября. По предварительным данным подсчета 3,4 миллиона бюллетеней, за независимость проголосовали 91,83 процента избирателей.

В связи с проведенным референдумом о независимости Москва призвала решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.