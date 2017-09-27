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Парламент Ирака решил отправить войска в контролируемый курдами Киркук

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Парламент Ирака обратился к премьер-министру страны Хайдеру Абади с просьбой направить армейские подразделения в контролируемую курдами провинцию Киркук. Об этом сообщает Reuters.

Военные должны взять под контроль нефтяные месторождения региона.

Киркук является спорной территорией. Власти автономного Иракского Курдистана фактически ее контролируют и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Его официальные итоги объявят в четверг, 28 сентября. По предварительным данным подсчета 3,4 миллиона бюллетеней, за независимость проголосовали 91,83 процента избирателей.

В связи с проведенным референдумом о независимости Москва призвала решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана, возглавляемая Масудом Барзани.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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