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Началось голосование о независимости Иракского Курдистана

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На территории курдской автономии Ирака открылись избирательные участки для голосования на референдуме о независимости. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Reuters.

В частности, жителям предстоит ответить на вопрос: «Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?»

Как отмечает ТАСС, в общей сложности для участия в плебисците зарегистрированы 5,2 миллиона человек. Результаты голосования станут известны спустя сутки.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с ее президентом Масудом Барзани.

Против проведения референдума выступает Багдад, а также Анкара и Тегеран. Западные страны призвали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В США заявили, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

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