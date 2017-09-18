Верховный суд Ирака решил помешать проведению референдума в Курдистане

Верховный федеральный суд Ирака издал постановление о приостановке проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Руководство курдской автономии в Ираке в одностороннем порядке назначило референдум о независимости на 25 сентября, что вызвало недовольство Багдада.

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Против этого решения, в частности, проголосовал иракский парламент.

16 сентября западные страны призвали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит. В Белом доме заявили, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».

Несмотря на это, руководство курдской автономии в Ираке заявило, что голосование состоится в назначенный срок.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции и де-факто полунезависим. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются областью этнического проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с президентом Масудом Барзани.