Турецкие военные отчитались об уничтожении 11 курдских боевиков

Пресс-служба турецкой армии сообщила об уничтожении 11 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Reuters.

По словам военных, основные потери курды понесли в результате ударов ВВС в провинции Мардан на юго-востоке страны возле сирийской границы. Летчики отчитались об уничтожении двух артиллерийских позиций и отряда курдских боевиков, которые готовились к нападению на турецких военных.

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Еще один авиаудар был нанесен в провинции Хаккяри. Там турецкие самолеты разбомбили пещеру, в которой скрывался курдский патруль, погибли три члена РПК.

Анкара считает РПК террористической организацией. С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.