Турция построила 700-километровую стену на границе с Сирией

Турция завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией. Об этом в четверг, 15 июня, заявил министр обороны страны Фикри Ишык, передает Hürriyet Daily News.

Заграждение воздвигли для того, чтобы предотвратить проникновение в Турцию террористов из экстремистской организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК).

По словам главы оборонного ведомства, на турецко-сирийской границе будут установлены системы освещения, камеры видеонаблюдения, сенсоры. Помимо этого, для обеспечения безопасности будут задействованы дроны.

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Ишык добавил, что работы по строительству аналогичной стены начаты на границе с Ираном.

Анкара считает РПК террористической организацией. Турецкие военные регулярно атакуют позиции подразделений РПК, расположенные неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирана. Анкара полагает, что в этих районах находятся склады, откуда в Турцию доставляют оружие и взрывчатку для атак на блокпосты, а также тренировочные лагеря, где проходят подготовку курдские боевики.

С 1984 года РПК ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.