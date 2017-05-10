Турция попросила США отказаться от поставок тяжелого вооружения курдам

Решение США о поставках вооружения сирийским курдам неприемлемо, заявил турецкий вице-премьер Нуреттин Джаникли. Об этом сообщает Reuters.

«Мы не можем согласиться с присутствием в коалиции террористических организаций, которые угрожают будущему турецкого государства. Мы надеемся, что американская администрация пересмотрит свое решение», — сказал в интервью телекомпании A Haber.

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Заявление Джаникли стало первым официальным ответом Турции на решение США поставить вооружение воюющим в Сирии «Силам народной самообороны» (СНС), куда входит несколько тысяч курдов. Турция считает СНС частью Рабочей партии Курдистана, которая признана в республике террористической организацией.

9 мая администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки тяжелого вооружения сирийским курдам для освобождения Ракки от боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в ряде стран, включая Россию). Полный перечень поставок не раскрывается, однако, предположительно, в него войдут 120-миллиметровые минометы, пулеметы, легкобронированная техника.

Курдские «Силы народной самообороны» в составе вооруженной сирийской оппозиции при поддержке ВВС США участвуют в операции по освобождению Ракки. Этот сирийский город в 2014 году был провозглашен «столицей» ИГ.