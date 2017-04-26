На севере Сирии начались бои между курдами и турецкой армией

На севере Сирии начались боестолкновения между отрядами курдского ополчения (пешмерга) и подразделениями турецкой армии. Об этом сообщает ANF News.

Турецкие силы, применив артиллерию и тяжелую технику, атаковали позиции курдов в районе города Африн. Бойцы ополчения сдерживают наступление. Данных о потерях с обеих сторон не поступало.

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25 апреля ВВС Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. В Анкаре считают, что члены РПК поставляют из этих районов в Турцию оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы для атак на военные блокпосты. В результате налета погибли по меньшей мере пять бойцов пешмерга.

С 1984 года РПК на юго-востоке страны ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в стране и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.

В Турции Рабочая партия Курдистана считается сепаратистской террористической организацией.