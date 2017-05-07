Центр по примирению сторон в Сирии оценил обстановку в зонах деэскалации

Обстановка в районах действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии оценивается как стабильная. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 18 нарушений. Турецкой частью зафиксировано 15 нарушений», — уточнили в Центре.

Там добавили, что в основном нарушения представляли собой беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия на территориях, подконтрольным боевикам «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России).

Меморандум о создании зон деэскалации был подписан в Астане 4 мая странами-гарантами (Россия, Турция, Иран) перемирия в Сирии. Предполагается создание четырех зон в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.