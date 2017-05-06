Российский центр примирения в Сирии заявил о постановочных съемках химатаки

Съемки с последствиями обстрелов с использованием отравляющих веществ в Сирии были постановочными, и задействованы в этом были операторы телеканала «Аль-Джазира». Об этом со ссылкой на местных жителей и представителей оппозиции сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии, передает РИА Новости.
«В населенных пунктах Серакаб и Джиср-эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов», — цитирует агентство сообщение центра.
4 мая военно-дипломатический источник заявил, что стрингеры «Аль-Джазиры» провели постановочные съемки якобы очередного случая применения армией Сирии химического оружия против мирного населения. Он уточнил, что данные о фейковой съемке панарабского канала «подтверждены по нескольким каналам информации». Телеканал эти данные опроверг.
28 апреля Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая ведет расследование химической атаки в Идлибе, отказалась раньше времени возлагать вину на какую-либо сторону. В организации заявили, что им доподлинно известно только то, что 4 апреля в сирийской провинции был использован зарин.
26 апреля вину за химатаку в Сирии на официальные власти возложила и Франция. Российский МИД подверг это утверждение жесткой критике. 20 апреля Москва передала ОЗХО доказательства, свидетельствующие о постановочном характере инцидента в Идлибе.
11 апреля шведская организация «Врачи за права человека» (SWEDHR) обвинила организацию «Белые каски» в фальсификации свидетельств химической атаки, которая якобы была проведена правительством Башара Асада в Сирии.
Оппозиция настаивает на том, что химическое оружие было использовано силами, лояльными президенту Башару Асаду, в результате чего погибли 87 человек и пострадали более 200. Он назвал произошедшее провокацией, отметив, что никакой химической атаки не было.