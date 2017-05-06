Минобороны России оценило действие меморандума о деэскалации в Сирии

К концу первых суток действия меморандума о создании зон деэскалации в Сирии все противостоящие стороны оценили обстановку как стабильную. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что ночью 6 мая в провинции Хама сирийские правительственные войска подверглись обстрелу. После связи через российский Центр примирения с турецкой стороной удалось выяснить, что это боевики организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Ответным огнем позиции террористов были подавлены.

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Ранее МИД России опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая. Согласно документу, зоны будут созданы на территории провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра.

В указанных районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые действия. Также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в эти зоны для гуманитарной помощи.

Вдоль границ деэскалации создаются полосы безопасности, которые будут служить для предотвращения боевых столкновений.