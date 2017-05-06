Россия и США заявили о готовности возобновить соглашение по полетам над Сирией

Начальник Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов и председатель Комитета начштабов США Джозеф Данфорд в телефонном разговоре подтвердили, что стороны готовы вернуться к выполнению обязательств меморандума о безопасности полетов над Сирией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского оборонное ведомство.

«В центре внимания была ситуация в Сирии в контексте договоренностей, достигнутых 4 мая сего года в Астане, о создании зон деэскалации конфликта в отдельных районах Сирии», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

Материалы по теме Игра на повышение О чем Рекс Тиллерсон договорился с Путиным и Лавровым

Помимо подтверждения готовности восстановить в полном объеме обязательства по меморандуму об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, стороны пообещали продолжить работу над дополнительными мерами по предотвращению конфликтных ситуаций при операциях против «Исламского государства» и «Джебхат-ан- Нусры» (обе организации запрещены в России).

В российском оборонном ведомстве уточнили, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Собеседники договорились продолжить регулярные контакты.

Ранее МИД России опубликовал текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая. Согласно документу, зоны будут созданы на территории провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В указанных районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые действия. Также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в эти зоны для гуманитарной помощи.