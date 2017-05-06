МИД опубликовал текст меморандума о создании зон безопасности в Сирии

Министерство иностранных дел России опубликовало текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного в Астане 4 мая. Об этом в субботу, 6 мая, сообщается на сайте ведомства.

В тексте указано, что зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Уточняется, что создание таких зон является временной мерой продолжительностью шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса сторон, выступивших гарантами перемирия (Россия, Турция, Иран).

Согласно документу, в указанных районах, расположенных на линии соприкосновения сил правительственных и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые действия. Также должен быть обеспечен беспрепятственный доступ в эти зоны для гуманитарной помощи.

Вдоль границ деэскалации создаются полосы безопасности, которые будут служить для предотвращения боевых столкновений.

4 мая в Астане прошла четвертая по счету международная встреча по Сирии. Представители стран-гарантов — России, Турции и Ирана — подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности.