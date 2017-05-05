Генсек ООН поддержал достигнутые в Астане соглашения по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует соглашение о мирном урегулировании в Сирии и создании в стране зон безопасности, принятое в Астане. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

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«Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи», — отмечается в документе.

Три страны-гаранта — Россия, Турция и Иран в четверг, 4 мая, подписали Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии.

Зоны безопасности будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия. Кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.