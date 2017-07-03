На юго-востоке Турции курды одновременно осуществили четыре атаки

В трех юго-восточных провинциях Турции боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) провели четыре атаки на турецких силовиков и рабочих. Об этом сообщает Reuters.

В провинции Хаккяри в результате подрыва управляемого фугаса погиб солдат, в провинции Ван — ранены два бойца деревенской самообороны, один из которых позже скончался в больнице. В провинции Ширнак боевики РПК атаковали рабочих, ремонтирующих дорогу на подъезде к военной базе. Два человека погибли, еще пять ранены. Одновременно курдские борцы за независимость расстреляли еще одну бригаду неподалеку от той же базы, убив одного рабочего. По словам турецких военных, им удалось уничтожить трех нападавших.

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Всего за прошлую неделю турецкие силовики отчитались об уничтожении 55 боевиков РПК, еще четверо курдов попали в плен в бою, 11 сдались добровольно.

Анкара считает РПК террористической организацией. С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.