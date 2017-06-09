На юго-востоке Турции взорвался заминированный автомобиль

Три человека пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в провинции Батман, расположенной на юго-востоке Турции. Об этом в пятницу, 9 июня, Reuters.

Взрыв произошел рядом с КПП жандармерии. Среди пострадавших двое военнослужащих и гражданский.

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Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако местные власти заявили, что взрыв — дело рук запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В провинции Батман ранее проводились операции против РПК.

С 1984 года РПК ведет вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.