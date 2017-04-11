МВД Турции отказалось считать взрыв в Диярбакыре терактом

Взрыв в городе Диярбакыр, расположенном на юго-востоке Турции, не является терактом. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

«Взрыв произошел во время ремонтных работ. Один человек находится под обломками, он жив. Еще один человек получил серьезные ранения, несколько пострадали», — приводит его слова Hürriyet Daily News.

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Ранее 11 апреля в районе Баглар города Диярбакыр произошел мощный взрыв в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. Сооружение частично обрушилось.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой силы безопасности страны постоянно проводят антитеррористические операции.

17 февраля взрыв прогремел в городе Вираншехир, также расположенном на юго-востоке Турции. Возле жилого комплекса для сотрудников судов и прокуратуры и членов их семей на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате погиб по меньшей мере один человек — трехлетний ребенок, еще 15 были ранены.