На юго-востоке Турции произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в районе Баглар города Диярбакыр, расположенного на юго-востоке Турции, передает во вторник, 11 апреля, агентство Anadolu.

На место инцидента прибывают полицейские и врачи. По данным Hürriyet Daily News, четыре человека получили ранения. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Отмечается, что взрыв произошел в мастерской во время ремонта полицейской бронемашины.

В провинции Диярбакыр активно действует запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК), против которой силы безопасности страны постоянно проводят антитеррористические операции.

17 февраля взрыв прогремел в городе Вираншехир, также расположенном на юго-востоке Турции. Возле жилого комплекса для сотрудников судов и прокуратуры и членов их семей на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате погиб по меньшей мере один человек — трехлетний ребенок, еще 15 были ранены.

