В Турции задержали свыше 400 предполагаемых сторонников РПК

МВД Турции сообщило, что полиция задержала 412 человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Star Tribune.

Спецоперация проводилась в 21 провинции. Отмечается, что было конфисковано большое количество оружия и боеприпасов.

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В министерстве добавили, что за минувшую неделю в Турции был задержан 131 предполагаемый боевик террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, в том числе в России).

12 апреля РПК взяла на себя ответственность за теракт, совершенный около управления полиции в городе Диярбакыр, расположенном на юго-востоке страны. Взрыв произошел в здании, где проводился ремонт полицейской бронетехники. В результате три человека погибли, свыше 10 получили ранения.