На востоке Турции курды атаковали военный конвой

Боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) атаковали военный конвой в провинции Хаккяри, расположенной на востоке Турции. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на источник в Генштабе ВС страны.

Военнослужащие двигались из района Чукурджа в провинцию Ван. В результате ракетного обстрела, совершенного 19 июня в 23:00 по местному времени (совпадает с московским), один солдат погиб, еще шестеро получили ранения.

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Пострадавшие доставлены в больницу в провинции Ван, отмечает издание.

Анкара считает РПК террористической организацией. С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды. По данным РИА Новости, в результате нападений боевиков РПК погибли более 900 военных и полицейских, а также свыше 300 гражданских. В Минобороны Турции отмечают, что за этот период убили свыше 10 тысяч бойцов РПК.