Парламент Иракского Курдистана проголосовал за референдум о независимости

Парламент Иракского Курдистана в пятницу, 15 сентября, одобрил проведение референдума о независимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на курдский телеканал Rudaw, транслировавший голосование в прямом эфире.

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Голосование по этому вопросу состоялось спустя два года после приостановки работы парламента. В поддержку проведения плебисцита высказались 65 депутатов из 68, уточняет ТАСС.

Власти автономного региона в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, несмотря на позицию Багдада, считающего всенародное голосование по этому вопросу незаконным.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции и де-факто полунезависим. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются областью этнического проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с президентом Масудом Барзани.