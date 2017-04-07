В Иракском Курдистане сообщили о казненных боевиками 140 мирных жителях в Мосуле

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) казнили 140 мирных жителей в иракском городе Мосул. Об этом в Twitter сообщили представители Совета безопасности Иракского Курдистана.

— KR Security Council (@KRSCPress) 07 апреля 2017, 10:37

По их словам, расправа была осуществлена 3 и 4 апреля после того, как группа гражданских лиц попыталась сбежать на территорию, подконтрольную иракским властям.

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В Совбезе Иракского Курдистана также отметили, что боевики развесили на электрических столбах тела некоторых казненных горожан для устрашения остающихся в Мосуле жителей.

Операция в западной части Мосула продолжается с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Восточную часть города удалось ранее зачистить от боевиков ИГ. При этом в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение временно прекратить массированное наступление.