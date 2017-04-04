В Ираке убит один из лидеров ИГ с российским паспортом

Иракские военные ликвидировали в Мосуле одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), известного по прозвищу Абу Мухаджир ар-Руси, предположительно, гражданина России. Об этом РИА Новости заявили в федеральной полиции Ирака.

По словам советника главы федеральной полиции Ирака Абдуррахман аль-Абидин, вместе с высокопоставленным боевиком были уничтожены шесть его помощников.

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Однако иракские власти пока не могут с точностью назвать ни настоящего имени, ни гражданства уничтоженного террориста, однако «судя по прозвищу, он может быть выходцем из России».

1 апреля сообщалось, что в Ираке в результате авиаудара погиб Айяд аль-Джумайли (Ayad al-Jumaili), ближайший соратник лидера террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Мосул — крупнейший город на севере Ирака. Штурм населенного пункта иракскими войсками, которые контролируют сейчас восточную часть города, начался в октябре 2016 года. По данным разведки, в западных кварталах по-прежнему остаются несколько тысяч экстремистов. По заверениям иракских силовиков, Мосул будет освобожден от террористов до конца весны.