ИГ провело крупнейшую массовую казнь с начала года

Террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) провели самую большую массовую казнь с начала года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийскую обсерваторию по правам человека.

По данным правозащитников, в пустыне около города Дейр-эз-Зор джихадисты убили 33 человека в возрасте от 18 до 25 лет. Они были заколоты острыми предметами около выкопанной радикальными исламистами ямы. Остается неизвестным, кого именно убили боевики ИГ — солдат правительственных войск, союзных им ополченцев, бойцов сирийской оппозиции или мирных жителей.

Показательные массовые казни — один из излюбленных методов «Исламского государства». 22 октября по данным иракской разведки джихадисты убили почти 300 человек около города Мосул. Битва за этот город идет с октября 2016 года, силовики обещают освободить его до конца весны.

Дейр-эз-Зор с 2014 года фактически находится на осадном положении. Подразделения вооруженных сил вынуждены действовать, находясь в фактическом окружении. Снабжение армии и мирного населения осуществляется исключительно по воздуху. К настоящему времени все наземные дороги и пути, ведущие к городу, блокированы экстремистами.