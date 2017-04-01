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Мосул пообещали освободить от ИГ до конца весны

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Иракский город Мосул будет освобожден от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) до конца весны нынешнего года. Об этом в субботу, 1 апреля, один из командиров федеральной полиции Ирака бригадный генерал Шакер аль-Хаваджи сообщил РИА Новости.

«Освобождение Мосула займет еще недели. Этой весной вы услышите эти новости», — сказал он.

По словам командира, на оставшихся у террористов территориях города сейчас находятся от одной до полуторы тысяч боевиков. «ИГ контролирует к настоящему моменту от 25 до 30 процентов территории западного Мосула. Мы продолжаем освобождать новые районы», — отметил Шакер аль-Хаваджи.

28 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что около 800 боевиков ИГ беспрепятственно вышли из окруженного города.

Операция в западной части Мосула продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение временно прекратить массированное наступление.

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