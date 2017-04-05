Иракская армия отчиталась о тысячах убитых джихадистов в ходе битвы за Мосул

Иракские военнослужащие с начала операции по освобождению Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) убили около пяти тысяч джихадистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Хусейна Хаджима.

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1 апреля власти Ирака пообещали завершить освобождение города до окончания весны. Внутри города по-прежнему остаются до полутора тысяч боевиков.

Операция в западной части Мосула продолжается с февраля при участии авиации международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Однако в связи с возросшим числом жертв среди гражданского населения иракские силовики приняли решение t="_blank">временно прекратить массированное наступление.