Путин оценил наряд курдского журналиста на пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции сделал комплимент журналисту телеканала «Курдистан 24» с чалмой на голове. Глава государства заметил его в толпе и передал ему слово, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Так красиво одет молодой человек, невозможно пройти мимо», — пояснил президент.

Журналист попросил Путина уточнить позицию по поводу Иракского Курдистана.

Пресс-конференция продлилась около четырех часов. На мероприятие было аккредитовано больше 1400 представителей СМИ.