Киркук проголосует на референдуме о курдской независимости

Иракская провинция Киркук примет участие в референдуме о независимости Курдистана. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение, как заявил губернатор Наджмуддин Карим, принял совет провинции. Агентство напоминает, что в провинции проживает большое количество арабов и туркоманов и решение об участии в плебисците может привести к нарастанию межэтнической напряженности.

Материалы по теме Расколотый народ Почему не все курды хотят жить в одном государстве

Богатая нефтью провинция Киркук — спорный регион. Власти автономного Иракского Курдистана фактически контролируют ее территорию и считают курдской землей, в то время как официальный Багдад утверждает, что Киркук никогда не входил в состав Курдистана. Власти в Эрбиле ранее заявляли, что решение об участии в плебисците должен принять региональный совет.

Сам референдум, намеченный на 25 сентября, иракские власти считают неконституционным. С его осуждением выступила также Турция, в то время как США попросили руководство Иракского Курдистана отложить плебисцит. Курды отказались, объявив, что проведут его в намеченный срок.