Иракский Курдистан анонсировал референдум о независимости

Власти Иракского Курдистана объявили дату проведения референдума о независимости региона. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Хемина Хаврами, помощника президента Курдистана Масуда Барзани, плебисцит пройдет 25 сентября 2017 года. Жителям региона предстоит решить, сохранит ли он широкую автономию в составе Ирака или объявит о полной независимости. Как объяснили курдские чиновники, в состав территории, на которой будет проводиться референдум, они намерены включить город Киркук и его окрестности. В настоящий момент их контролируют силы пешмерги (курдского ополчения), но Багдад официально не признает этот район частью Иракского Курдистана.

Иракский Курдистан — курдское государственное образование в составе Ирака. По конституции имеет статус широкой автономии (отчасти напоминающий положение члена конфедерации), де-факто полунезависим. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с президентом Масудом Барзани. Лидеры Курдистана неоднократно заявляли о намерении провести референдум о полной независимости. Багдад, в свою очередь, выступает категорически против.