Мир
 

Россия стала ключевым инвестором в Иракский Курдистан

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Россия заняла первое место по инвестициям в Иракский Курдистан, обогнав все остальные страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Эрбиле.

В общей сложности «Роснефть» вложила в Курдистан около четырех миллиардов долларов, таким образом обогнав США и Турцию. «Москва эффективно заполняет пустоту, оставшуюся после того, как Соединенные Штаты вышли из Ирака», — заявил высокопоставленный источник в Эрбиле.

Как отмечает агентство, тем самым Москва укрепляет свои позиции в регионе. В отличие от остальных крупных стран, Россия не выступила с осуждением референдума о независимости Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября. В июле 2017 года Сергей Лавров заявил, что «Россия заинтересована в том, чтобы курдский народ, подобно любому другому, мог бы реализовать свои надежды и чаяния в рамках существующих международно-правовых норм».

«Позиция России такова: "Давайте подождем и посмотрим на итог референдума", — отметил советник правительства Иракского Курдистана Хошияр Зебари. — Похоже, они понимают нашу ситуацию».

18 сентября «Роснефть» заявила, что намерена до конца текущего года подписать соглашение с властями Иракского Курдистана о финансировании расширения газопроводной инфраструктуры. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года начало экспортных поставок энергоносителя. Отмечается, что данное соглашение закрепит договоренности в рамках инвестиционного соглашения по развитию экспортного трубопровода, подписанному в июне 2017 года.

Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и северо-востоке Ирака, который имеет статус широкой автономии в составе страны, юридически закрепленный в конституции. Входящие в этот регион провинции Дахук, Сулеймания и Эрбиль традиционно являются местом этнического проживания курдов. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с ее президентом Масудом Барзани.

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