Путин обсудил с главой Иракского Курдистана энергетическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Курдского автономного района Республики Ирак Нечирваном Барзани вопрос сотрудничества «Роснефти» с иракским Курдистаном, рассказал журналистам курдский лидер. Встреча президента РФ с главой Барзани состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), передает корреспондент «Ленты.ру».

Барзани не рассказал о подробностях переговоров, отметив при этом, что у Иракского Курдистана «длинная история отношений с Россией, и в Санкт-Петербурге у нас есть возможность расширить наше взаимодействие во всех сферах — политической, экономической, а также в области энергетики». По словам лидера Иракского Курдистана, ранее он обсуждал вопрос энергетического сотрудничества с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Сейчас у нас хорошие отношения с Россией, и мы надеемся, что они будут только улучшаться», — подчеркнул Барзани. По его словам, в рамках ПМЭФ у делегации его страны состоялось несколько «хороших встреч», итоги которых позволяют надеяться на установления долгосрочных отношений с российскими компаниями.

Во время встречи Лавровым Барзани говорил о том, что Иракский Курдистан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией не только в энергетической сфере, но и в других областях.

Иракский Курдистан — курдское государственное образование в составе Ирака, по конституции имеет статус широкой автономии (отчасти напоминающий положение члена конфедерации), де-факто полунезависим. У власти в регионе находится Демократическая партия Курдистана во главе с президентом Масудом Барзани.