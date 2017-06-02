«Роснефть» и ВР договорились о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере

«Роснефть» и BP на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава BP в России Дэвид Кэмпбелл на церемонии подписания отметил, что британская нефтегазовая компания и «Роснефть» изучат возможность сотрудничества в Европе, в том числе реализацию совместных проектов в сфере СПГ.

«Роснефть» и дочернее предприятие ВР, BP Gas Marketing Limited, планируют заключить договор купли-продажи добываемого "Роснефтью" газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы, начиная с 2019 года», — говорится в пресс-релизе.

В ноябре прошлого года «Роснефть» и BP объявили о закрытии сделки по созданию совместного предприятия — Общества с ограниченной ответственностью «Ермак Нефтегаз». При этом юридически обязывающие документы о создании совместного предприятия были подписаны в июне 2016 года в рамках ХХ Петербургского международного экономического форума.

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Совместное предприятие будет заниматься геологоразведкой в двух зонах взаимных интересов — в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тысяч квадратных километров. Доля «Роснефти» в ООО «Ермак Нефтегаз» составляет 51 процент, а ВР — 49 процентов.

В конце марта 2017 года Кэмпбелл, выступая на Арктическом форуме в Архангельске, заверил, что компания ВР продолжит инвестировать в российские проекты, в том числе в газовые, и считает, что нефтяная отрасль России успешно развивается в условиях санкций.

