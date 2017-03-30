В ВР заявили о готовности инвестировать в Россию

Британская нефтегазовая компания ВР продолжит инвестировать в российские проекты, в том числе в газовые, и считает, что нефтяная отрасль России успешно развивается в условиях санкций. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл в рамках Арктического форума в Архангельске.

«Мы работаем с различными санкционными режимами в мире многие годы. Мы работаем, и я уверен, что, несмотря на санкции, мы будем продолжать инвестировать, соблюдая действующие ограничения. Индустрия приспосабливается к таким изменениям, и мы продолжаем работать», — заявил он.

По словам Кэмпбелла, добыча в России за этот период выросла, активность повысилась, снизился курс рубля и сократилась стоимость проектов.

В то же время он отметил, что есть несколько направлений работы, которые ограничены санкциями и невозможны без их отмены.

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28 марта Европейский суд Справедливости в Люксембурге признал законными санкции ЕС в отношении российских компаний, включая «Роснефть» (19,75 процента акций принадлежит ВР). Это решение было ответом на обращение британского суда, запросившего позицию европейского судебного органа после обжалования ограничительных мер в Великобритании. Комментируя это решение, замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что любые санкции против российских компаний являются незаконными.

Санкции, введенные в 2014 году США и странами ЕС в отношении нефтяного сектора, ограничивают поставки товаров и услуг, предназначенных для арктических, глубоководных и сланцевых поисков и в производстве нефти в России. Кроме того, принятое тогда же положение о ценных бумагах и кредитовании ограничивает предоставление финансирования, а также услуг по торговле акциями ряду российских компаний.