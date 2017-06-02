Минэнерго предсказало рост инвестиций в российскую нефтяную отрасль

Минэнерго ожидает увеличения инвестиций в российскую нефтяную отрасль в текущем году. Об этом заявил первый замминистра Алексей Текслер, сообщает ТАСС. Точные данные об объеме инвестиций в 2017 году он не сообщил.

Ранее 2 июня президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что соглашение ОПЕК и присоединившихся стран дает рынку нефти передышку, но вряд ли приведет к долгосрочной стабилизации. По его словам, ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции.

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В конце 2016 года входящие в картель страны достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России производство сократили на 300 тысяч баррелей нефти в сутки. Соглашение было продлено в конце мая еще на 9 месяцев.

В 2016 году объем добычи нефти в России достиг 547 миллионов тонн, что является рекордом. По сравнению с предыдущим годом рост составил 2,5 процента.