Союз медведя и верблюда

На этой неделе экспортеры нефти встретятся в Вене и обсудят продление соглашения о глобальном ограничении на нефтедобычу, достигнутого в ноябре прошлого года. Сюрпризов не ожидается. Как страны ОПЕК, так и независимые производители вроде России сумеют договориться. Но цены на нефть сильно не вырастут — вероятнее всего, они увеличатся незначительно, а в перспективе даже могут немного снизиться.

Договоренности ноября 2016-го во многом уникальны. Впервые за долгое время страны ОПЕК пришли к согласию о квотах. Более того, что совсем удивительно, к этому удалось привлечь и несколько стран, в картель не входящих. Де-факто в мире образовалась временная «суперОПЕК», и это действительно повлияло на цены.

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Опасения экспертов, что соглашения будут нарушаться всеми, кому не лень, не оправдались. К примеру, в середине февраля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что ОПЕК сократит добычу лишь на 70 процентов от заявленного уровня. В реальности в марте это показатель даже превзошел обещанное на 4 процента. Схожая картина, скорее всего, будет зафиксирована и по результатам апреля.

Возможность повлиять на своих нефтепроизводителей нашлась даже у стран, где углеводородная индустрия не полностью государственная (в частности, в России). Данные, поступающие в последнее время, показывают, что большинство экспортеров старательно соблюдают взятые на себя обязательства.

В июне срок действия соглашения истекает. На этой неделе в Вене обсудят его продление. И снова на протяжении предыдущих месяцев преобладал скепсис. Казалось, что повторить ноябрьский трюк не удастся: уж слишком много противоречий между основными игроками. Неудовольствие выражали даже в России: в правительстве сочли, что рост цен на нефть в результате соглашения оказался меньше ожидаемого, власти рассчитывали на уровень в 55-60 долларов за баррель.

Планы расширения производства в 2017 году российские нефтяники из-за сделки сдвинули на второе полугодие. Если соглашение продлят, сроки опять придется менять, что ухудшит экономику проектов. В текущем году нефтяные компании России хотели добыть 549 миллионов тонн нефти против 540 миллионов в 2016-м.

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С другой стороны, из Эр-Рияда регулярно доходили сигналы о том, что повышение цен на нефть в результате моратория привело к росту добычи в странах, к договоренностям не присоединившимся. В первую очередь речь шла о США. Поползли слухи о том, что Саудовская Аравия опять попытается испытать на прочность сланцевых производителей, выйдя из соглашения и тем самым уронив цены. Поводы для сомнения, как обычно, давали Ирак и Иран, располагающие приличным запасом неиспользуемых мощностей.

Тем не менее к концу прошлого месяца риторика значительно смягчилась. 20 апреля министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих сообщил, что в общем и целом производители нефти достигли предварительных договоренностей о продлении соглашения. По его словам, перспективы недоинвестирования из-за слишком низких цен пугают многие страны Персидского залива, так что они готовы пойти на уступки.

Неожиданным оказалось и то, что срок нового договора может быть увеличен с 6 до 9 месяцев, то есть до конца первого квартала 2018 года. К этому моменту, как ожидается, накопившиеся у многих стран запасы должны немного рассосаться. Сейчас именно этот навес предложения в десятки миллионов тонн нервирует рынок, не позволяя ценам подняться выше 55 долларов за баррель марки Brent.

Данные из США показывают, что навес уменьшается, но весьма медленно: за последние 5 недель — на 13 миллионов баррелей. Примерно на столько же он вырос всего за одну неделю в феврале. К тому же непонятно, что вызывает это движение: реальная нехватка нефти на рынке или просто сезонные колебания (с апреля по июнь американцы начинают более активно использовать личные автомобили).

Как бы то ни было, проблема с излишком нефти на рынке по-прежнему актуальна, и именно это служит главным стимулом к продлению соглашения для всех игроков внутри и вне ОПЕК. Большинство экспертов считает, что дело практически решено. По словам аналитика по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрея Полищука, вопрос уже в конкретике — на какой срок продлить соглашение, какие страны в нем будут участвовать и на каких условиях.

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«Думаю, дополнительных сокращений не будет, все сохранится на нынешнем уровне. Возможно, какие-то страны будут исключены — например, Казахстан. Они явно не могут удерживать добычу на текущем уровне, им надо ее увеличивать, так как запускается крупный проект. Постепенно цены должны расти за счет увеличения спроса», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятность того, что соглашение продлят, очень большая. А вот как это повлияет на баланс спроса и предложения, не очень понятно, — отмечает партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. — Некоторые уже говорят, что готовы выполнить задачу по насыщению рынка. Например, руководство Ирака. Или, скажем, в Казахстане заявляют о готовности поддержать договоренности и одновременно собираются на четверть увеличить экспорт по системе Каспийского трубопроводного консорциума. Это значительный объем. В общем, уверенности в эффективности договоренности нет никакой».

Существенного роста цен никто и не ожидает. Задача нефтеэкспортеров на данный момент — не допустить нового падения. Кроме того, рынки в значительной степени уже отыграли ожидания успеха венской встречи. «Цены на нефть отреагировали, то есть рынок ждет, что соглашение в каком-то виде продлят», — объяснил Полищук.

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В перспективе цены могут зафиксироваться и на более высоком уровне. По словам Полищука, 9 месяцев — приличный срок, за это время спрос может вырасти на миллион баррелей. В третьем квартале будет особенно заметное увеличение, промышленные запасы сократятся, хотя и не слишком сильно. Соответственно, если соглашение продлят, то цены сохранятся на нынешнем уровне или немного вырастут. Но едва ли речь может идти о значительном превышении отметки в 55 долларов за баррель.

В любом случае для производителей нефти очередной венский раунд — это в некотором смысле имиджевая игра. ОПЕК хочет показать, что, как и раньше, способна влиять на цены, пусть и в диалоге с другими странами. Если соглашение удастся продлить, а затем выполнить, это послужит твердым сигналом того, что картель — серьезная организация, на которую можно положиться. Еще 10 лет назад такого о ней сказать было никак нельзя.