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«США действуют наперекор ОПЕК»

Почему нефть стремительно дешевеет

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Фото: Joe Raedle / Getty Images

Нефтяные котировки быстро падают, вслед за ними слабеет рубль. При этом на рынке не произошло никаких экстраординарных событий, способных вызвать паническое обрушение цен. Кажется, сырье дешевеет без всяких на то причин. Тем не менее два крупных игрока — США и ОПЕК — продолжают мериться силами, проводя диаметрально противоположную энергетическую политику. Это соревнование может привести к тому, что картель уступит свою долю на рынке американцам.

Баррель в штопоре

Минувшая неделя запомнилась резким падением цен на нефть. В последнюю декаду апреля баррель эталонного сорта Brent уверенно торговался на уровне выше 53 долларов, в начале мая котировки держались в диапазоне 50-51 доллара. 5 мая без видимых фундаментальных причин стоимость североморской нефти резко просела до локального минимума в 46,70 доллара за бочку.

Изменения на сырьевом рынке привели к движению на валютном. В ходе биржевых торгов 5 мая курс доллара поднялся до 58,75 рубля, евро — до отметки 64,62. Банк России также задрал официальные курсы до 58,54 и 64,24 рубля соответственно.

Это происходило на фоне вроде бы позитивных новостей о дальнейшей судьбе глобального соглашения по сокращению нефтедобычи, которое истекает 1 июня. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что российские власти склоняются к продлению договора с ОПЕК на второе полугодие 2017-го.

За день до обвала котировок агентство Reuters со ссылкой на трех делегатов ОПЕК сообщило, что картель с большой вероятностью продлит нефтяную сделку. За пролонгацию выступила также и Саудовская Аравия — ключевой член картеля.

Высокое давление

Как отметили эксперты, опрошенные «Лентой.ру», на нефтяные котировки надавили сразу несколько факторов. Среди них — информация по запасам сырья в США, которые сокращаются медленнее, чем ожидалось, и уже упомянутая глобальная сделка по снижению производства. ОПЕК и независимые нефтедобытчики примут окончательное решение в конце мая. А пока, несмотря на позитивные новости, игроки распродают фьючерсы на нефть, опасаясь, что сделка все же будет сорвана.

Марк Гойхман, ведущий аналитик TeleTrade:

«Резкое снижение нефтяных цен в последние дни — результат действия многих факторов. Прежде всего играет роль соотношение предложения и спроса на сырье. Сокращение добычи в первом полугодии на 1,8 миллиона баррелей в сутки по соглашению между странами ОПЕК и другими экспортерами, в том числе и Россией, пока не привело к заметному уменьшению накопленных запасов в мире. Резервы в США на минувшей неделе показали снижение лишь на 0,9 миллиона баррелей. Добыча в Соединенных Штатах и некоторых других странах растет. По данным на 3 мая, производство нефти в США поднялось до рекордных 9,3 миллиона баррелей в сутки, тогда как в прошлом году этот показатель опускался до 8,5 миллиона.

Еще одна причина — неопределенность по поводу продления соглашения о сокращении производства членами ОПЕК и странами, в картель не входящими. Этот вопрос должен быть решен на встрече 25 мая.

Все это продавило котировки ниже психологического рубежа в 50 долларов за баррель по марке Brent. А дальше сработали спекулятивные и эмоциональные факторы, начались массовые продажи, что вызвало паническое падение цен до 46,70 доллара за бочку.

Но такие котировки явно слишком низки, они были на этом уровне в ноябре 2016 года, еще до решения о сокращении добычи. Поэтому вряд ли цены продолжат опускаться на этой неделе.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии 5 мая высказался за продление соглашения о сокращении добычи еще на полгода. Вероятность продления высока, к нему, очевидно, присоединится и Россия, о чем говорил министр энергетики Александр Новак. Сейчас наиболее вероятна остановка снижения стоимости нефти и ее коррекция вверх к 49,5-50 долларам за баррель».

Евгений Локтюхов, руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка:

«За первые дни мая падение нефтяных котировок ключевых марок составило 7,6-7,8 процента. Оно происходит синхронно с рынками промышленных металлов (медь потеряла за неделю 3,4 процента, никель — 4,6 процента). Это связано как с экономическими опасениям, возникшими после не оправдавших ожиданий статистических данных по США и КНР, так и с тем, что ОПЕК может пересмотреть в худшую сторону соглашение по ограничению добычи.

В то же время цена на нефть Brent уже весьма сильно отклонились от фундаментально оправданного уровня. При этом нет новых вводных для корректировки среднесрочных перспектив рынка нефти ни со стороны спроса, ни со стороны предложения. Ожидается возврат котировок на уровень выше 50 долларов за баррель.

Продление соглашения о сокращении добычи представляется вполне естественным сценарием развития событий. Вероятно, мы увидим некоторое повышение планки разрешенной добычи на второе полугодие, непринципиальное для рынка в целом».

Богдан Зварич, аналитик группы компаний «Финам»:

«На динамику цен повлияли два фактора. Первый — опасения относительно продления на вторую половину года договоренности, достигнутой в рамках ОПЕК+. Второй — данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые снижаются более низкими темпами, чем ожидали игроки.

В ближайшее время тенденция на рынке углеводородов может измениться. Так, чем ближе саммит ОПЕК, который пройдет в конце мая, тем больше уверенности будет у инвесторов в продлении соглашения. Плюс к этому, в ближайшее время могут ощутимо сократиться запасы бензина в США. Начинается автосезон, и потребление бензина растет. Это может поддержать рынок энергоносителей и привести к его восстановлению».

Кирилл Яковенко, аналитик «Алор Брокер»:

«Стоит сказать, что котировки нефти давно не коррелируют с реальными объемами спроса и предложения, а большей частью живут ожиданиями игроков фьючерсного рынка.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю выросла на 0,3 процента или на 28 тысяч баррелей в сутки — это означает, что Штаты действуют наперекор ОПЕК, и, возможно, за счет сланцев и шельфовых проектов выйдут на тот уровень, когда будут просто замещать своей нефтью ту, которую выключают из добычи страны ОПЕК и независимые нефтедобывающие страны.

Второй фактор давления — это, собственно, решение о продлении глобального договора о сокращении добычи. Рынок гадает, будет ли оно единогласным, и игроки на всякий случай нефть продают, так как вероятность единогласного решения всегда ниже, чем вероятность появления несогласных. Думаю, что на этой неделе Brent будет торговаться в диапазоне 45-46 долларов за баррель».

Подготовил Марат Селезнев

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