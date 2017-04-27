Дворкович указал на равновесный курс рубля

Постепенное снижение ключевой ставки Банка России выведет рубль к равновесному курсу. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает Rambler News Service.

По расчетам экспертов, равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар, отметил он. По словам Дворковича, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет принимать решение о смягчении денежно-кредитной политики.

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На Московской бирже курс доллара к 11:45 мск снизился на 23 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 56,93 рубля. Евро подрос на 16 копеек — до 62,09 рубля. Июльские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,24 процента, до 51,75 доллара за баррель.

26 апреля глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что для российских сельхозпроизводителей комфортным курсом является 60-65 рублей за доллар.

Днем ранее в Sberbank CIB прогнозировали, что ЦБ может снизить ключевую ставку с 9,75 до 9,50 процента на заседании 28 апреля.

Центробанк снизил ключевую ставку на последнем заседании совета директоров 24 марта. Она уменьшилась на 0,25 процентного пункта до 9,75 процента годовых.