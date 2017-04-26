Ткачев оценил потери агропрома от сильного рубля

В 2017 году потери российских экспортеров сельхозпродукции при текущем курсе рубля составят около трех миллиардов долларов. Об этом в среду, 26 апреля, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, сообщает Rambler News Service.

Комфортным для российских сельхозпроизводителей является уровень 60-65 рублей за доллар. «Конечно, то, что сегодня есть — 55-56 рублей за доллар, — безусловно, не устроит. Мы просто откатимся назад», — сказал он.

По итогам 2016 года экспорт сельхозпродукции составлял 17 миллиардов долларов, напомнил он. При нынешнем уровне курса рубля российские поставки на мировой рынок сократятся до 14 миллиардов долларов. «Это серьезный удар по экономике аграрно-промышленного комплекса», — подчеркнул глава Минсельхоза.

В целом за последние три года поставки импортного продовольствия в Россию сократились почти в два раза — с 43 до 25 миллиардов долларов, указал Ткачев.

В начале месяца министр заявлял о том, что сильный рубль является одним из факторов риска, который может негативно повлиять на экспорт сельхозпродукции. При этом он прогнозировал сохранение поставок отечественной сельхозпродукции на мировой рынок в 2017 году на уровне 17 миллиардов долларов.

19 апреля газета The Financial Times писала, что Россия переживает сельскохозяйственный бум, а отечественный рынок скрывает массу возможностей для инвесторов.

В марте Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет. По его мнению, в ближайшие годы Россия станет нетто-экспортером продовольствия.