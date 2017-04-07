Ткачев назвал крепкий рубль угрозой российскому экспорту

Укрепление курса рубля является одним из факторов риска, который может негативно повлиять на экспорт сельхозпродукции в нынешнем году. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев, сообщает Rambler News Service.

«Мы понимаем, что это, естественно, мешает нашей конкурентоспособности, подвергает риску наши экспортные позиции», — сказал он.

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Ткачев отметил, что Минсельхоз прогнозирует сохранение поставок отечественной сельхозпродукции на мировой рынок в 2017 году на уровне 17 миллиардов долларов.

6 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при сохранении нынешних цен на нефть курс доллара в ближайшее время может подняться до 63-64 рублей, к концу года он достигнет 68 рублей.

Финансирование государственной программы развития сельского хозяйства в России на 2018-2020 годы сокращено почти в два раза — с 1,01 триллиона рублей до 585,96 миллиарда.

В прошлом году экспорт российского агропромышленного комплекса достиг 17,1 миллиарда долларов.