Правительство вдвое урезало программу развития агропрома на 2018-2020 годы

Финансирование государственной программы развития сельского хозяйства на 2018-2020 годы сокращено почти в два раза — с 1,01 триллиона рублей до 585,96 миллиарда. Соответствующая информация размещена на сайте Минсельхоза России в четверг, 6 апреля. В 2017 году на программу выделено 215,8 миллиарда рублей.

Ожидается, что производство продукции агропрома в 2017 году вырастет на 1,7 процента, в 2018-м — также на 1,7 процента, в 2019-м — на 1,8, в 2020-м — на 2,1.

В программе также указаны целевые показатели по урожаю зерновых с 2017 по 2020 год — 104, 106,108 и 110 миллионов тонн соответственно.

14 марта министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что в 2017 году агропрому потребуются дополнительные 36 миллиардов рублей, чтобы финансовая поддержка отрасли достигла 250 миллиардов.

В 2016-м Россия экспортировала 25 миллионов тонн пшеницы, что на 14 процентов больше, чем годом ранее. При этом США поставили на мировой рынок 24 миллиона тонн, Канада и Австралия — 20 миллионов.