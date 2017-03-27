Ткачев пообещал безболезненно заменить Турцию в качестве покупателя зерна

В ближайшие месяцы Россия найдет замену Турции в качестве покупателя зерна. Об этом в понедельник, 27 марта, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, передает Rambler News Service.

«Мы надеемся, что в ближайшие два-три, максимум пять месяцев, мы найдем новые рынки сбыта зерна и безболезненно заменим Турцию», — приводит агентство его слова.

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С 15 марта Турция ввела пошлины на ввоз российской продукции. На кукурузу и пшеницу она установлена в размере 130 процентов, на рис — 45 процентов, на подсолнечное масло — 36 процентов, шрота подсолнечника — 13,5 процента, бобовых — 9,7 процента.

По данным агентства Bloomberg, Анкара решила ввести пошлины из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима.

Российско-турецкие отношения резко испортились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016 года начали действовать санкции против Анкары. Они, в частности, касались поставок продовольствия в Россию. В черный список попали фрукты и ягоды (цитрусовые, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы, земляника и клубника), а также овощи (помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, лук) и мясные субпродукты.

Отношения между странами начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российской стороне. После этого санкции стали постепенно смягчаться. Помидоры и огурцы по-прежнему остаются под действием эмбарго.