Оценен примерный ущерб России из-за турецких пошлин на зерно

Потери России в случае приостановки экспорта сельхозпродукции в Турцию могут составить до 500 миллионов долларов. Об этом заявил исполнительный директор центра «СовЭкон» Андрей Сизов, передает Rambler News Service. По его словам, под угрозой окажутся поставки миллиона тонн пшеницы, 700 тысяч тонн кукурузы и 300 тысяч тонн подсолнечного масла.

Поскольку Турция и Россия были тесно связаны и гармонично друг друга дополняли, быстро найти новый рынок для сбыта продукции не получится, считает Сизов. Самая тяжелая ситуация возникает с поставками подсолнечного масла, потому что на Турцию приходилась примерно половина российского экспорта.

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По словам эксперта, Турция — единственный покупатель, который закупает качественную пшеницу с содержанием протеина 13,5 процента и выше. В случае переориентации поставок российским экспортерам придется сделать дисконт.

22 марта министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что решение Турции ввести пошлину на ввоз российской пшеницы, кукурузы, нерафинированного подсолнечного масла, шрота подсолнечника, бобовых и риса может привести к полному прекращению их экспорта в Турцию.

Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которых не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, в числе которых — помидоры. Запреты на их поставки были введены с 1 января 2016 года, после осложнения отношений между странами.

Отношения начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российского стороне. После этого санкции стали постепенно смягчаться. Помидоры и огурцы остаются под действием эмбарго.