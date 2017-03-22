Турция ограничила поставки российского зерна из-за помидоров

Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которых не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, в числе которых — помидоры. Об этом в среду, 22 марта, пишет ТАСС со ссылкой на информацию Bloomberg.

Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши в интервью агентству заявил, что бизнесмены недовольны тем, что российский рынок все еще закрыт для целого ряда турецких продуктов. Также он упомянул недовольство введенным визовым режимом.

16 марта директор российского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что Анкара не выдает лицензии на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России.

Материалы по теме Не нужен нам овощ турецкий Кто выиграет и проиграет от отмены продовольственного эмбарго

При этом министерства экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтвердили введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы.

Российско-турецкие отношения резко испортились после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 осенью 2015 года. С 1 января 2016 года начали действовать санкции против республики. Они, в частности, касались поставок продовольствия в РФ. В черный список попали фрукты и ягоды (цитрусовые, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарин, сливы, земляника и клубника), а также овощи (помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, лук) и мясные субпродукты.

Отношения между странами начали восстанавливаться в середине прошлого года, когда президент Турции принес официальные извинения российского стороне. После этого санкции стали постепенно смягчаться. Помидоры и огурцы остаются под действием эмбарго.