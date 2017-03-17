Турция отказалась подтвердить приостановку поставок российского зерна

Министерства экономики и сельского хозяйства Турции официально не подтверждают введение каких-либо ограничений на беспошлинный импорт российской пшеницы. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил заместитель главы Минэкономразвития России Алексей Груздев, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас проверяем эту информацию, в том числе с участниками бизнес-сообщества, компаниями, которые задействованы в поставках», — сказал чиновник. В свою очередь помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заверил, что ведомство не получало уведомлений о приостановке выдачи лицензий на поставку российских зерновых в Турцию.

Между тем вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил телеканалу «360», что введение Турцией пошлины на поставки российских зерновых являются политической игрой. «Это попытка давления, простая и ясная. Мол, вы, ребята, наши помидоры не пускаете, мы на вас обидимся. Что, с моей точки зрения, весьма и весьма мало прилично, учитывая те многочисленные заявления о любви и дружбе», — сказал эксперт.

В четверг Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) обратилась к главе Минсельхоза Александру Ткачеву с просьбой принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию.

О том, что Анкара с 15 марта не выдает лицензии на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России, накануне сообщил директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов не исключил, что действия Турции — одного из крупнейших покупателей российского зерна — могут негативно отразиться на экспорте. По его словам, за июль 2016 года — февраль 2017 года Турция импортировала почти два миллиона тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта.

